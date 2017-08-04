Навальный оштрафован на 300 000 рублей

Суд признал оппозиционера виновным в нарушении порядка организации митингов
Российский суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к штрафу в размере 300 000 рублей за нарушение правил агитации в преддверии президентских выборов 2018 года.
Навальный в последние месяцы организовал две крупных антиправительственных акции протеста и говорит, что собирается участвовать в президентских выборах в марте следующего года.
Российский президент Владимир Путин свою кандидатуру пока официально не выдвинул, однако предполагается, что он будет баллотироваться и выиграет.
По словам Навального, в четверг к нему домой пришла полиция и забрала его в суд, где ему предъявили обвинения в нарушении порядка организации митинга в связи с агитационными видеороликами на его канале в YouTube.
«Триста тысяч штрафа. Потом вычтем это из зарплаты судьи», – написал Навальный в «Твиттере» после решения суда.
Центризбирком утверждает, что Навальный не может баллотироваться из-за наличия судимости по обвинению в хищениях, которое сам оппозиционер называет политически мотивированным.
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