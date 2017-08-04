Навальный оштрафован на 300 000 рублей

Российский суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к штрафу в размере 300 000 рублей за нарушение правил агитации в преддверии президентских выборов 2018 года.

Навальный в последние месяцы организовал две крупных антиправительственных акции протеста и говорит, что собирается участвовать в президентских выборах в марте следующего года.

Российский президент Владимир Путин свою кандидатуру пока официально не выдвинул, однако предполагается, что он будет баллотироваться и выиграет.

По словам Навального, в четверг к нему домой пришла полиция и забрала его в суд, где ему предъявили обвинения в нарушении порядка организации митинга в связи с агитационными видеороликами на его канале в YouTube.

«Триста тысяч штрафа. Потом вычтем это из зарплаты судьи», – написал Навальный в «Твиттере» после решения суда.

Центризбирком утверждает, что Навальный не может баллотироваться из-за наличия судимости по обвинению в хищениях, которое сам оппозиционер называет политически мотивированным.