Навальный считает, что за его семьей следят спецслужбы

Российский оппозиционер Алексей Навальный пожаловался, что за его женой и детьми следят спецслужбы, однако заверил, что, несмотря на риски, он не боится бросить вызов Владимиру Путину в борьбе за президентское кресло.

41-летний Навальный, который организовал крупнейшие за последнее время антикремлевские протесты, хочет баллотироваться на президентских выборах, которые пройдут в марте следующего года.

Он также сообщил Reuters, что планирует созвать еще более масштабные антиправительственные демонстрации.

«У меня 125000 волонтеров. Люди выходят на пикеты, их задерживают, отбирают листовки, они снова печатают их на принтере. Я вижу поддержку людей», – сказал оппозиционер.

Навальный, который за последние месяцы дважды побывал в тюрьме за участие в организации антиправительственных протестов, недавно подвергся нападению: ему в лицо плеснули едкой жидкостью.

В московском офисе его предвыборной кампании прошли обыски. Полиция также конфисковала копии его предвыборной газеты, а сотни его сторонников были задержаны в ходе акций протеста и агитационных мероприятий.

Проводимые Навальным расследования деятельности высокопоставленных правительственных чиновников вызвали возмущение у властей, и теперь, по словам оппозиционера, его собственная семья постоянно находится под давлением.

Навальный воспитывает 9-летнего сына и 15-летнюю дочь.

«За нами следят спецслужбы. Они ходят за моими детьми, за моей женой, за мной. Постоянно ездят машины. Я уже даже не обращаю на это внимания, но Юлю (жену Навального) это в большей степени раздражает», – рассказал он.