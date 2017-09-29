Алексей Навальный задержан в Москве в подъезде своего дома

Оппозиционер Алексей Навальный задержан «за неоднократные призывы» участвовать в несогласованных акциях. Об этом сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по Москве.

Навального задержали в пятницу утром в подъезде его дома, когда он собирался ехать на вокзал, чтобы отправиться на митинг в Нижний Новгород. Подъехала полиция и задержала его без объяснения причин. «Ох, как старик Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде», написал Навальный в инстаграме.​

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции и бойцы Росгвардии в пятницу утром демонтировали сцену и оборудование, установленные на площади Маркина для митинга Алексея Навального. Эта площадь была предложена властями города для проведения митинга 29 сентября. Однако накануне акции мэрия объявила, что на этой площадке будет проводиться спортивный фестиваль.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. В настоящее время оппозиционер проводит агитационный тур по городам страны. Навальный уже встретился с жителями Владивостока, Екатеринбурга, Мурманска, Омска, Новосибирска, Хабаровска. В акциях участвовали тысячи человек. Навальный обвиняет власти в попытках помешать его встречам со сторонниками. В Хабаровске неизвестные расклеили в городе поддельные агитационные плакаты об оппозиционере. В Новосибирске на время начала митинга власти назначили премьерный показ фильма «Матильда».