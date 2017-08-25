НАТО направит экспертов на учения «Запад»

Глава НАТО заявил, что альянс направит двух экспертов на российско-белорусские военные учения по приглашению Минска.

Учения «Запад», которые начнутся 14 сентября, вызвали обострение в отношениях между Россией и НАТО.

В рамках учений тысячи военнослужащих и единиц техники из России и Беларуси будут размещены на границах Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которые являются членами НАТО.

Как сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Беларусь заявила, что представители альянса смогут посетить учения в ходе специально выделенных для этого пяти дней.

Россия пригласила НАТО на один день, однако альянс пока изучает это предложение.

Столтенберг уточнил, что такое посещение не приравнивается к настоящему мониторингу, и что НАТО ищет «способ более полного наблюдения» за учениями.

В соответствии с международными правилами, установленными Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, наблюдателей обязательно приглашать на учения, в которых участвуют более 13 000 военнослужащих.

И Россия, и Беларусь утверждают, что «Запад» насчитывает меньше участников, однако в НАТО напоминают, что Россия в прошлом преуменьшала число военнослужащих на учениях.

«Мы призываем Россию полностью соблюдать нормативы ОБСЕ, а также не использовать такие лазейки, как внезапные учения или проведение одних крупных учений под видом нескольких», – сказал Столтенберг.