Истребители НАТО совершили около 800 перехватов российских самолетов

ЛОНДОН – Истребители сил НАТО в Европе в прошлом году около 800 раз поднимались в воздух для перехвата приближающихся российских самолетов, что почти в два раза больше, чем в 2014 году.

Эти данные содержатся в новом докладе, авторы которого призывают к выработке нового соглашения и улучшения контактов между НАТО и Россией для предотвращения потенциально опасных инцидентов.

В ходы «холодной войны» облеты воздушного пространства стран-членов НАТО в Западной Европе советскими самолетами были обычным делом.

В докладе аналитического центра «Общество Генри Джексона» (Henry Jackson Society) описываются масштабы этой тактики, к которой вернулась Россия.

Число дней, в которые Великобритания поднимала истребители для перехвата российских самолетов, составило 21 в 2014-2016 году, говорится в докладе.

Другие силы НАТО в Европе, которые на этих кадрах отрабатывают действия по тревоге, поднимали истребители на перехват около 800 раз в прошлом году.

«Эти пики примерно совпадают с периодами усиления напряженности», – заявил Эндрю Фоксолл, представитель Общества Генри Джексона. – Россия, теоретически, может изображать себя сильной, а членов НАТО и НАТО в целом – слабыми. Это очень хорошо работает внутри страны при президенте Путине».

Но эти полеты также позволяют России собирать разведданные.

«Россия может собирать информацию о способностях капитанов Королевских ВМС и пилотов Королевских ВВС, может собирать информацию о наших системах раннего предупреждения, например», – отметил Фоксолл.

Игра в кошки-мышки идет не только в небе над континентальной Европой. Активность российского флота также повысилась, особенно в районе базы британских ядерных подводных лодок в Шотландии.

«Если российские субмарины способны в некотором смысле фиксировать уникальные «акустические подписи» этих подводных лодок, это может очень плохо повлиять на оборонные возможности Соединенного Королевства», подчеркнул Фоксолл.

В свою очередь Россия обвиняет НАТО в облетах своего воздушного пространства. На кадрах, снятых в июне, как утверждается, виден истребитель НАТО Typhoon, приблизившийся к самолету российского министра обороны.

Авторы доклада призывают к улучшению связи и выработке более четких правил взаимодействия между европейскими державами и Москвой во избежание потенциально опасных инцидентов.