В Польше открылся контрразведывательный центр НАТО

В Польше открылся новый контрразведывательный центр НАТО, нацеленный на расширение потенциала альянса на фоне напряженности в отношениях с Россией, сообщил высокопоставленный представитель польских властей.

Новый объект на юге Кракова создан с целью «разработки базовых норм, принципов и видов деятельности» для разведывательных ведомств стран НАТО, рассказал министр обороны Антоний Мацеревич в ходе церемонии открытия, на которой также присутствовали его коллеги из Венгрии, Румынии и Словакии.

Шпионаж в настоящее время «охватывает все сферы жизни», затрагивая военную и гражданскую инфраструктуры с использованием как традиционных, так и киберсредств, добавил Мацеревич, слова которого цитирует польское информагентство PAP.

Решение о создании контрразведывательного центра передового опыта было формально утверждено в 2015 году на переговорах Командования по трансформации вооруженных сил НАТО в Норфорлке, штат Вирджиния.

Отношения между НАТО и Россией находятся на рекордно низком уровне со времен холодной войны, что привело к увеличению обвинений в шпионаже.

Альянс также укрепил военное присутствие в Восточной Европе, разместив там четыре дополнительных международных батальона с целью предупреждения возможной российской агрессии в регионе.

Также в мае Армия США открыла новую штаб-квартиру в Польше для командования контингентом численностью около 6000 военнослужащих, участвующих в операциях НАТО и Пентагона на восточном фланге альянса с начала года.

В странах НАТО уже действует 21 центр передового опыта, специализирующихся на различных видах деятельности, от киберобороны и военной медицины до борьбы с терроризмом.