Министры обороны НАТО обсуждают урегулирование конфликта в Афганистане

Ранее альянс объявил о направлении в эту страну дополнительного военного контингента
Министры обороны стран НАТО в четверг встретились в Брюсселе для изучения следующих шагов альянса в конфликте в Афганистане и обсуждения возможных путей достижения прогресса в этой 16-летней войне.
На этой неделе НАТО объявила, что направит в Афганистан еще примерно 3 тысячи военнослужащих, доведя военное присутствие Запада до примерно 16 тысяч солдат.
Дополнительный контингент, который, большей частью, будет состоять из американских солдат, будет помогать в подготовке и консультировании местных афганских войск, которые пытаются сдержать экстремистов из Талибана и «Исламского государства» и при этом несут серьезные потери.
«Наши союзники и партнеры взяли обязательство направить дополнительные войска», – заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Сегодня мы проанализируем достигнутый прогресс и обсудим, что еще необходимо сделать, чтобы увеличить боевые возможности афганских войск в борьбе с международным терроризмом и создать условия для достижения конечной цели в Афганистане – установления мира и примирения», – добавил он.
Сразу после саммита министр обороны США Джим Мэттис проведет отдельную встречу с партнерами по коалиции, сражающейся с группировкой «Исламское государство» на Ближнем Востоке, где джихадисты продолжают терять территории.
Глава Пентагона заявил, что партнеры по коалиции ожидают от США четкого плана действий после нанесения физического поражения группировке.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.