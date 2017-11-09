Министры обороны НАТО обсуждают урегулирование конфликта в Афганистане

Министры обороны стран НАТО в четверг встретились в Брюсселе для изучения следующих шагов альянса в конфликте в Афганистане и обсуждения возможных путей достижения прогресса в этой 16-летней войне.

На этой неделе НАТО объявила, что направит в Афганистан еще примерно 3 тысячи военнослужащих, доведя военное присутствие Запада до примерно 16 тысяч солдат.

Дополнительный контингент, который, большей частью, будет состоять из американских солдат, будет помогать в подготовке и консультировании местных афганских войск, которые пытаются сдержать экстремистов из Талибана и «Исламского государства» и при этом несут серьезные потери.

«Наши союзники и партнеры взяли обязательство направить дополнительные войска», – заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Сегодня мы проанализируем достигнутый прогресс и обсудим, что еще необходимо сделать, чтобы увеличить боевые возможности афганских войск в борьбе с международным терроризмом и создать условия для достижения конечной цели в Афганистане – установления мира и примирения», – добавил он.

Сразу после саммита министр обороны США Джим Мэттис проведет отдельную встречу с партнерами по коалиции, сражающейся с группировкой «Исламское государство» на Ближнем Востоке, где джихадисты продолжают терять территории.

Глава Пентагона заявил, что партнеры по коалиции ожидают от США четкого плана действий после нанесения физического поражения группировке.