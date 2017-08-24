Не только конфедераты – индейцы США связывают с расизмом иные памятники

ВАШИНГТОН – На фоне межрасового насилия в Вирджинии, вызванного планами сноса памятника генералу конфедератов Роберту Ли, в разных городах Америки происходит демонтаж или перенос памятников и монументов, связанных с историей расизма в США.

В то же время комментаторы, представляющие коренные народы Америки отмечают, что общество пока уделяет гораздо меньше внимания памятникам, установленным в честь исторических фигур, которые несут ответственность за насилие и угнетение их предков.

К их числу представители коренных американцев относят следующие:

Памятник Христофору Колумбу в Балтиморе, штат Мэриленд

Первый монумент итальянскому мореплавателю был воздвигнут в 1792 году в честь 300-летия «открытия» Америки. Однако коренные американцы видят в Колумбе человека, открывшего дверь к геноциду их предков.

Памятник первооткрывателям в Сан-Франциско

Скульптура из гранита и бронзы, созданная в 1897 году Фрэнком Хапперсбергом изображает полуобнаженного индейца, покорно сидящего у ног испанского поселенца и католического священника. Испанские священники-францисканцы создали миссии на территории Калифорнии, где обращали в христианство, зачастую насильно, «язычников индейцев». Позднее католические школы-интернаты стали главным инструментом насильной ассимиляции с христианством и западной культурой.

Памятник Хуниперо Серре на территории миссии Санта-Инес в Солванге, штат Калифорния

Серру считают человеком, который принес христианство в Калифорнию 300 лет назад, основав около двух десятков миссий для обращения и «окультуривания» племенных народов. Однако исторические документы показывают, что Серра обращал в рабство и пытал коренных американцев, добиваясь, чтобы они отказались от своей религии и культуры.

Памятник президенту Эндрю Джексону в Вашингтоне

При Джексоне происходило насильственное выселение индейских народов крики и чероки с их территорий в Алабаме, Флориде, Джорджии, Северной Каролине и Теннесси на запад страны. Во время переселения, получившего название «Дорога слез», тысячи людей погибли.

Конная статуя Джорджа Армстронга Кастера в Монро, штат Мичиган

Кастеру нанесли поражение воины из племен лакота, шайенов и арапахо в сражении при Литл-Бигхорн. Перед этим он отдал армии распоряжение об атаке на деревню у реки Литтл-Бигхорн, где находился лагерь 10 тысяч индейцев сиу и шайенов, в результае которой были убиты сотни их лошадей.

Национальный мемориал «Гора Рашмор», Кистоун, Южная Дакота

Скульптура высечена прямо в скале в горном массиве Блэк-Хилс, на территории, отнятой у индейцев федеральным правительством США в соответствии с договором. Возникшие в результате правовые споры продолжаются до сих пор.

Памятник Дону Хуану де Оньяте в Эль-Пасо, штат Техас

Бронзовая конная статуя конкистадору, создавшему для Испании колонию Нью-Мексико в конце 16-го века. Самую большую известность ему принесла карательная экспедиция против индейцев акома пуэбло, в результате которой около тысячи акома погибли от «огня и кровопролития».