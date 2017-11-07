Белый дом: заявление по случаю Национального дня жертв коммунизма

7 ноября Белый дом сделал заявление по случаю Национального дня жертв коммунизма.

«Сегодня Национальный день жертв коммунизма знаменует 100-летнюю годовщину большевистской революции в России, – отмечается в документе. – Большевистская революция послужила источником возникновения Советского Союза и стала началом мрачных десятилетий репрессивного коммунизма – политической философии, несовместимой со свободой, процветанием и уважением к человеческой жизни.

В заявлении Белого дома подчеркивается: «В течение прошлого столетия тоталитарные коммунистические режимы во всем мире уничтожили более 100 миллионов человек и принесли эксплуатацию, насилие и неописуемые разрушения неизмеримо большему количеству людей. Эти движения, с их лживыми претензиями на освобождение, систематически лишали ни в чем не повинных людей дарованных Богом прав – свободы вероисповедания, свободы объединений и бесчисленных других прав, которые мы считаем священными. Граждане, стремившиеся к свободе, угнетались государством посредством принуждения, насилия и устрашения».

«Сегодня мы вспоминаем о тех, кто погиб, о тех, кто по-прежнему страдает под коммунистической властью. В память о них и во славу непобедимого духа тех, кто отважно борется за распространение свободы и человеческих возможностей во всем мире, наша страна вновь подтверждает свое неуклонное стремление к тому, чтобы свет свободы светил всем, кто стремится светлому и свободному будущему, – отмечается в документе».