Наталия Кларксон – «прабабушка русской контрреволюции»

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4104709.html
«Прабабушка русской контрреволюции» живет в Вашингтоне. В гостях у Наталии Юрьевны Кларксон, бывшего директора Русской службы «Голоса Америки» и внучки царских генералов, побывала наша съемочная группа
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