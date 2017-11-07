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Наталия Кларксон – «прабабушка русской контрреволюции»

Наталия Кларксон – «прабабушка русской контрреволюции»
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«Прабабушка русской контрреволюции» живет в Вашингтоне. В гостях у Наталии Юрьевны Кларксон, бывшего директора Русской службы «Голоса Америки» и внучки царских генералов, побывала наша съемочная группа

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