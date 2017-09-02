Назначение нового главы НАСА может быть заблокировано в Сенате

Президент Дональд Трамп подписал распоряжение о назначении на «ключевые посты» в своей администрации 39 чиновников. В этом списке – руководители, начальники департаментов и заместители глав различных федеральных ведомств, послы и представители США в международных организациях.

В последние месяцы политики в Вашингтоне неоднократно выступали с критикой кадровой политики администрации, подчеркивая, что большая часть ключевых постов в федеральных министерствах и ведомствах до сих пор остаются вакантными.

Одно из решений президента – о назначении на должность директора Национального аэрокосмического агентства (НАСА) конгрессмена-республиканца от штата Оклахома Джима Брайденстайна уже вызвало возмущенные заявления представителей обеих партий в Конгрессе США.

Сенатор-республиканец Марко Рубио и его коллега – демократ Билл Нельсон, представляющие штат Флорида, в распространенном утром в субботу заявлении сообщили, что обсуждение кандидатуры нового руководителя космического ведомства может спровоцировать новый «виток политического противостояния в Сенате».

«Главой НАСА должен стать не политик, а профессионал в космической отрасли, - пояснил сенатор Нельсон. – Несогласие с этим назначением уже выразили представители обеих партий, и это единодушие лишний раз подчеркивает, насколько большое значение для страны имеет космическая программа».

Все претенденты на новые должности должны будут в ближайшие недели пройти процедуру утверждения в Конгрессе США.