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Как в США вдохновляют будущих инженеров и ученых

Как в США вдохновляют будущих инженеров и ученых
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Американские школьники и студенты разработали и отправили в космос уникальные эксперименты. Репортаж с космодрома на острове Уоллопс, штат Вирджиния

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