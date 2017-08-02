NASA ищет защитника Земли

Кадры из фантастического фильма «Люди в черном», в котором герои Уилла Смитта и Томми Ли Джонса борются с инопланетянами, скоро могут стать реальностью. Национальное космическое ведомство США объявило конкурс на должность специалиста по защите Земли.

Тот, кто ее займет, может рассчитывать на заработную плату в 187 тысяч долларов в год – что составляет около 15 тысяч в месяц. В описании должности говорится, что среди обязанностей эксперта – защита других планет от проникновения на них жизни с Земли и наоборот.

«NASA поддерживает политику защиты планет, применимую ко всем полетам в космос, которые могут преднамеренно или непреднамеренно переносить земные организмы и органические компоненты на планеты или другие тела Солнечной системы», - подчеркивается в описании вакансии.

Контракт подписывается как минимум на три года, причем соискатель должен прекрасно разбираться во всем, что касается планетарной защиты, обладать достаточным инженерно-техническим опытом, иметь ученую степень, быть готовым к постоянным разъездам и обладать отличными навыками дипломатии.

Согласно социологическому опросу 2015 года, проведенному компанией YouGov, 54% американцев верят в существование инопланетной жизни.