США, Канада и Мексика продолжат переговоры о будущем НАФТА

Завершился первый раунд переговоров по Североамериканской зоне свободной торговли – НАФТА. Долгое время Дональд Трамп декларировал, что это соглашение крайне невыгодно для США. Палата представителей Конгресса, которую контролируют республиканцы, распорядилась пересмотреть условия договора с Мексикой и Канадой.

Первый раунд переговоров, прошедший в Вашингтоне, не дал быстрых результатов. На этом раунде обсуждался вопрос о сокращении торгового дефицита США. Участники переговоров отказались проводить финальную пресс-конференцию по итогам, члены делегаций также не стали обсуждать переговоры с журналистами в личном порядке.

Однако они опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что переговоры будут продолжаться в ускоренном темпе.

«Я думаю, что будет очень сложно завершить переговоры по НАФТА до конца года, если, конечно, они обсуждают серьезные вопросы. Эта задача очень велика для пяти месяцев. Конгресс требует от переговорщиков слишком многого», – говорит Джеффри Шотт, старший научный сотрудник Института международных экономик имени Питирсона.

Переговорный процесс, который привел к созданию НАФТА в 1994 году, занял три десятилетия. Сперва США заключили соглашение о свободной торговле с Канадой, потом к этому соглашению присоединилась Мексика. В результате, была образована крупнейшая на тот момент по размерам зона свободной торговли.

Переговорный процесс шел большей частью за закрытыми дверями и в нем огромную роль играли представители транснациональных корпораций – НАФТА позволила им с большей легкостью перебазировать производства в другие страны. Критики НАФТА также обращали внимание на то, что в соглашении – как это ни парадоксально – очень мало внимание уделено вопросам собственно торговли: зато многие статьи посвящены защите окружающей среды, регулированию налоговых отношений и т.п.

Создание НАФТА привело к серьезной перекройке экономической ткани Северной Америки, как это бывает всегда, некоторые от этого выиграли, другие – проиграли. У этого проекта всегда было множество критиков и множество защитников.

Но приход к власти в США Дональда Трампа стал серьезным ударом по блоку: в феврале Белый дом предложил профинансировать строительство стены, которая должна защитить США от нелегальных мигрантов, за счет специального таможенного тарифа на мексиканские товары.

Следующий раунд переговоров начнется 1 сентября в Мехико, третий – в конце сентября в Канаде, четвертый – в октябре в Соединенных Штатах. Пока невозможно предположить, когда и каким образом он завершится и завершится ли вообще.