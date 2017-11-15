Тиллерсон обсуждает в Мьянме судьбу мусульманских беженцев рохинджа

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон находится Мьянме, где обсуждает кризис с мусульманскими беженцами из этнической группы рохинджа с фактическим лидером страны Аун Сан Су Чжи и командующим вооруженными силами.

Вскоре после прибытия в столицу Мьянмы – Нейпьидо в среду Тиллерсон встретился с командующим Мин Аун Хлайном, чьи войска обвиняются в применении тактики «выжженной земли» против деревень рохинджа в северо-западном штате Ракхайн в ответ на нападения вооруженных группировок рохинджа на полицейские аванпосты в августе. Действия военных привели к массовому исходу 600 тысяч рохинджа в соседнюю Бангладеш. Беженцы рассказали правозащитным организациям о жестоких преступлениях, совершаемых правительственными силами безопасности, включая произвольные обстрелы, изнасилования и поджоги деревень.

ООН охарактеризовала изложенные действия силовиков Мьянмы, как «хрестоматийный пример этнической чистки».

Однако представители вооруженных сил Мьянмы заявили, что внутреннее расследование не обнаружило доказательств совершения солдатами подобных злодеяний в отношении рохинджа. По их словам, военные лишь убили 376 «террористов» из рохинджа в ходе столкновений с мятежниками. Базирующаяся в Нью-Йорке правозащитная организация Human Rights Watch осудила эти заявления, как попытку военных «обелить» свои действия.

Позднее Тиллерсон встречается с Аун Сан Су Чжи, чья репутация нобелевского лауреата и символа продемократических сил была подмочена критикой за ее якобы медленную реакцию на кризис. Поскольку она делит власть с военными, многие западные правительства воздерживались от жесткой критики Аун Сан Су Чжи во время хрупкого перехода к демократии.

Ожидается, что глава американской дипломатии направит мощный сигнал бирманским генералам, в то время как американские законодатели добиваются введения экономических санкций и установления ограничений на поездки в эту страну.

Меньшинству рохинджа долгое время отказывали в гражданстве и других правах в преимущественно буддистской Мьянме, которая считает их иммигрантами из Бангладеш, несмотря на то, что многие семьи живут в Мьянме не протяжении нескольких поколений.