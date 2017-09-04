В Москве и Грозном прошли акции в защиту рохинджа в Бирме (Мьянме)

В Москве у посольства Бирмы (Мьянмы) задержаны 17 человек – 15 мужчин и 2 женщины, сообщило Радио Свобода со ссылкой на ТАСС. По данным ТАСС, все они – уроженцы Северного Кавказа. Причину задержания источник ТАСС не назвал.

Радио Свобода сообщило о состоявшемся ранее в понедельник в столице Чечни митинге в поддержку преследуемой в Бирме (Мьянме) мусульманской народности рохинджа. Данные о количестве его участников разнятся: по словам властей Чечни, их число превысило миллион, однако издание «Кавказ.Реалии» (проект Радио Свобода) сообщает, что в манифестации участвовало около 150 тысяч человек.

3 сентября в Москве прошла несогласованная акция мусульман в защиту рохинджа. Как сообщается, ее участники скандировали «Аллах акбар». Радио Свобода отмечает, что протестующие разошлись лишь после того, как их к этому призвал представитель главы Чечни Рамзана Кадырова.Сам Кадыров позднее заявил, что если Россия поддержит преследования рохинджа, то он выступит против этой позиции.

Радио Свобода сообщает и о том, что с сайта РИА Новости была удалена статья, в которой действия участников акции сравнивались с «подрывной деятельностью» террористической группировки «Исламское государство».

Напомним, что в Бирме (Мьянма), подавляющее большинство населения которой исповедует буддизм, мусульмане-рохинджа подвергаются преследованиям. Десятки тысяч представителей этой народности были вынуждены бежать из страны. За последнюю неделю сотни людей стали жертвами столкновений на религиозной почве.