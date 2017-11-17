Дорогой, высокотехнологичный и очень модный. В Вашингтоне открывается частный музей Библии. На шести этажах рассказывают историю создания самой популярной книги в мире. Воспроизводят библейские истории. И показывают, как книга влияет на различные сферы жизни.

Почему в музее выставлены платья от «Дольче и Габбана» и «Версаче», какая Библия была у Элвиса Пресли, и как в самом центре Вашингтона можно моментально попасть в Назарет?

Огромные золотистые ворота с письменами, за которыми шесть этажей, посвященных Библии. Здесь церковная музыка звучит вперемешку с голосами экскурсоводов. Пахнет свежим деревом: ремонт только-только закончили. А рисунок на потолке то и дело меняется.

Тонни Цейс, директор музея Библии, говорит: «Мы не интерпретируем Библию, мы лишь хотим подать ее максимально увлекательно».

Реализация такой задачи обошлась очень дорого. Только строительство музея стоило 500 миллионов долларов, которые пожертвовала семья Грин из Оклахомы. Все здание – высокотехнологичное чудо, которое удивляет на каждом шагу. Вот этаж библейских историй, где для начала вам предложат увидеть создание мира.

Невероятные туннели и залы, вспышки, звездное небо, десятки экранов – все превращает рассказ в настоящее театральное представление. Продолжение истории за соседней дверью.

Прямо в музее можно очутиться в городе Назарет времен Иисуса Христа. Прогуляться под тенью олив, посмотреть, как люди жили, какими ремеслами занимались, какой урожай собирали.

Попробовать еду того времени, правда, немного модернизированную, можно в кафе с красноречивым названием «Манна».

Тодд Грей, шеф-повар ресторана «Манна», говорит: «Конечно, сейчас мы не можем предложить ягненка, запеченного на костре с лепешками. Мы пытаемся сделать блюда более современными. Здесь мы готовим суп чили с булгуром, а здесь – тефтели под томатным соусом». Тодд с женой специально ездили в Израиль изучать местную кухню. Специи в ресторан тоже привозят со Святой земли. Шеф-повар говорит, что местные блюда вдохновили его сделать его собственную – американскую – версию еды Ближнего Востока, описание которой можно найти в Библии.



Экземпляров самой Библии в музее полтысячи. Разного возраста – от фрагментов страниц из Ветхого завета, которые датируются вторым тысячелетием до нашей эры, до современной версии в стиле конструктора «Лего».

Тонни Цейс, директор музея, рассказывает: «Мы следили за покупкой каждого экспоната из нашей коллекции, их у нас две тысячи восемьсот, и мы уверены: их история и аутентичность абсолютно достоверны».

Отдельный этаж посвящен влиянию Библии на разные сферы жизни. Здесь показывают и доказывают: книга уже давно вышла за рамки религии. Например, она вдохновляет кутюрье на создание модных коллекций.

Джонатан Элгер, куратор музея, говорит, что платье от «Дольче и Габбана» полностью сделано в стиле византийских старинных мозаик. Этим платьям был посвящен целый сезон моды в Нью-Йорке. Конечно, платья стоят тысячи и тысяч долларов каждое.

Музыканты, от поп-исполнителей до рок-групп, тоже часто поют на религиозные темы. Джонатан Элгер, куратор музея, рассказал, почему Библия стоит рядом с диском Элвиса Пресли. Она принадлежала певцу. Его многие знают как икону поп-музыки, но он тоже черпал вдохновение из Библии, записывал много песен на библейскую тематику.

Главное во время экскурсии не полениться подняться на самый верх. Здесь панорамное окно, за которым Вашингтон – как на ладони.