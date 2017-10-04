Экспертная комиссия: на военных складах в Калиновке было два взрыва

КИЕВ – В Украине продолжается расследование обстоятельств пожара на военном арсенале в городе Калиновка Винницкой области. Как заявил 4 октября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны глава экспертной комиссии по расследованию инцидента Александр Рувин, на военных складах «прошли два взрыва, один из которых – в бункере со снарядами для РСЗО «Ураган» – невозможно было инициировать извне».

«Взрывы прошли внутри складов. Их было два. Первый раз – открытое хранилище с «Тюльпанами», второй – бункер с «Ураганами», и не было никакой возможности привести их в действие снаружи, инициировать взрыв извне. Он полностью закрытый, бетонный, с дверью толщиной в один метр», – сказал Александр Рувин, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина».

В свою очередь председатель комитета, народный депутат Сергей Пашинский напомнил, что Генеральный штаба Вооруженных сил Украины до сих пор не обнародовал объемы и сумы потерь в результате пожара на арсенале возле Калиновки.

Во время обсуждения народные депутаты отмечали, что отсутствует система учета и ответственность за ситуацию на складах и арсеналах, есть «необходимость усиления охраны объектов, лучшего применения современных технических средств охраны», сообщает пресс-служба украинского парламента по итогам заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Напомним, что 3 октября в интервью украинскому телеканалу ZIK Глава генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко перечислил признаки, которые указывают на то, что случившееся в Калиновке было диверсией.

«Есть много признаков, которые об этом говорят. Например, повреждение системы связи. Случайность? Возможно. Повреждение системы энергообеспечения. Винница была в течение часа отключена от света перед аварией. Отсутствие связи в некоторых силовых структурах. Я сейчас не буду называть, в каких именно, потому что это является предметом расследования. Появление космических аппаратов, спутников до события, во время и после него. Это могут быть случайности, но все это выстраивается в логическую цепочку», – отметил Виктор Муженко.

Ранее Виктор Муженко заявил, сообщает интернет-портал Хартия’97, что чрезвычайные происшествия, которые произошли на военных складах и арсеналах за последние два года, имеют все признаки диверсий и могли быть следствием деятельности вражеских спецслужб.

Крупный пожар на складе боеприпасов Вооруженных сил Украины в Винницкой области в населенном пункте Калиновка произошел 26 сентября 2017 года.

После пожара: расчистили 37 гектаров

Пресс-служба министерства обороны Украины 4 октября сообщает о том, что в ликвидации последствий взрыва боеприпасов на арсенале в Калиновке участвуют около тысячи человек личного состава Вооруженных сил Украины и 107 единиц специальной и автомобильной техники.

Украинец готов поверить в диверсию, но почему же военный прокурор говорит, что ее не было

За прошедшие сутки, по данным оборонного ведомства, удалось расчистить более 37 гектаров территорий вокруг арсенала, найти и обезвредить 1102 взрывоопасных предмета.

«Всего в период с 27 сентября очищено от взрывоопасных предметов 67,6 гектаров, или сто процентов административных территорий вокруг арсенала. Общее количество взрывоопасных предметов, от которых очищена территория, составила 3610 единиц», – подчеркивается на сайте Минобороны Украины.

Как сообщает украинская пресса, в Калиновке на военных складах хранились 83 тысячи тонн боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град».

Расследование происшествия без виновных

Политический аналитик Петр Охотин считает, что появление столь разных официальных версий о событиях в Калиновке свидетельствуют о жестокой внутриполитической борьбе, при этом, снижают «чувство безопасности, доверия к власти и государству» среди простых украинцев.

«К сожалению, на фоне этих всех заявлений обычный украинец чувствует ложь. Слушая слова Виктора Муженко, Александра Турчинова и Анатолия Матиоса, народ уже просто устает от критики и хочет видеть виновных. Украинец готов поверить в диверсию, но почему же военный прокурор говорит, что ее не было? Украинец с ужасом смотрит на то, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны обвиняет начальника генштаба, а последнего защищает главнокомандующий. К сожалению, при такой разбалансировке и отсутствии стратегического единения, украинские склады волей-неволей становятся мишенью, объектом для коррумпированных офицеров, стихийных бедствий и, конечно же, российских сил», – отмечает Петр Охотин в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Тяжело найти какое-то оправдание сегодняшней ситуации, идет война, как бы ее ни называли, существует опасность диверсий и терактов

Петр Охотин утверждает, что главное последствие событий в Калиновке – это «даже не разрушения, а огромный психологический удар по доверию к стране».

«Расследование и наказание для виновных среди высшего эшелона власти просто необходимо», – подчеркивает Петр Охотин.

Денег на утилизацию боеприпасов не хватает

По мнению директора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, военного эксперта Алексея Мельника при всех существующих версиях и попытках найти виновника происшествия, следует обратить внимание на то, в каких условиях происходит хранение боеприпасов.

«Тяжело найти какое-то оправдание сегодняшней ситуации, идет война, как бы ее ни называли, существует опасность диверсий и терактов, их вероятность высока и не только вблизи фронтовой зоны – игнорировать этого нельзя. Но в тоже время, стоит напомнить о первопричинах – о том, что в начале 90-х годов Украина была площадкой для разгрузки вагонов с боеприпасами, которые шли из Восточной Европы, и они часто складировались просто под открытым небом, видел это своими глазами, и столько было много боеприпасов, что невозможно было их спрятать в какие-то укрытия», – подчеркивает Алексей Мельник в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Алексей Мельник говорит о том, что минимальное обеспечение безопасности в арсеналах по условиям мирного времени в нынешних украинских реалиях уже явно недостаточно.

«До этого, мы помним ряд взрывов в 2004-2005 годах на военной базе в Новобогдановке, тогда взрывы боеприпасов произошли из-за халатности и нарушения мер безопасности. Но к тем угрозам, которые были связаны с безопасностью или повышенной опасностью хранения взрывчатых материалов, добавилась прямая угроза диверсий и терактов. Конечно, есть необходимость уменьшить количество старых боеприпасов: уже более пятнадцати лет в стране постоянно идет их утилизация», – подчеркивает Алексей Мельник.

Вместе с тем, по его словам, финансирование ликвидации боеприпасов часто происходит по остаточному принципу.

«Существует недофинансирование, есть нехватка мощностей и людей. Украина во времена Советского Союза находилась во втором эшелоне обороны, у нас как раз концентрировались все склады. По поводу безопасности хранения боеприпасов сегодня нет необходимости ничего выдумывать. Есть стандарты НАТО и ООН и нормативно правовая база для транспортировки и хранения опасных грузов и боеприпасов», – подчеркивает Алексей Мельник.

Для реализации оптимальных планов хранения боеприпасов, он считает, нужны средства и политическая воля.«Денег, к сожалению, всегда не хватает. Из пятнадцати последних лет лишь в один год статья по утилизации боеприпасов была профинансирована полностью на все сто процентов», – отмечает Алексей Мельник.