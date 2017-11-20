Мугабе грозит импичмент за отказ уйти в отставку

Президенту Зимбабве Роберту Мугабе грозит импичмент, после того как в телевизионном обращении он четко дал понять, что не уйдет в отставку.

Миллионы людей в воскресенье включили радиоприемники и телевизоры, надеясь узнать о завершении 37-летнего авторитарного правления Мугабе.

Но они были разочарованы, причем некоторые – до слез, когда услышали слова Мугабе о том, что он будет председательствовать на съезде его партии «Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ) в декабре.

Он не произнес слова «отставка» и выглядел так, будто не воспринимает военное вмешательство в политический кризис в стране серьезно.

По словам Мугабе, события, происходившие на прошлой неделе в Зимбабве, не угрожают конституционному порядку и его полномочиям как главы государства и верховного главнокомандующего.

Ранее правящая партия ЗАНУ-ПФ потребовала, чтобы он подал в отставку до полудня понедельника под угрозой импичмента.

ЗАНУ-ПФ также сместила Мугабе с поста руководителя партии, одним из сооснователей которой он был. На эту должность был назначен бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, уволенный Мугабе.

«Это не то, чего мы ожидали»

Партийный организатор Лавмор Матуке заявил Associated Press, что процедура импичмента неминуема, и назвал выступление Мугабе «неожиданным».

«Это не то, чего мы ожидали. Мы предполагали, что речь пойдет о его отставке, чтобы избежать неловкости импичмента. Армия идет по собственному пути, мы, политики, идем по своему пути, но конечная цель в том, чтобы добиться его ухода, и он должен был это сделать сегодня», – заявил Матуке.

Шадерик Гуто, почетный профессор Университета Южной Африки, заявил «Голосу Америки», что Мугабе «пытается играть в игры», поскольку знает, что армия опасается остракизма со стороны Сообщества развития Юга Африки и Африканского Союза, которому она может подвергнуться, если проведет переворот. Ни одна из этих организаций не поддерживает неконституционное смещение избранного правительства.

Мугабе находится под домашним арестом с прошлой недели, пока идут переговоры о его уходе.

Зимбабве переживает серьезные экономические и политические потрясения с конца 1990-х годов.

Поворотный момент

Поворотный момент в нынешнем кризисе наступил, когда Мугабе уволил популярного героя войны Мнангагву и выбрал в качестве преемника свою крайне непопулярную жену.

Грейс Мугабе обвиняли в том, что она купается в роскоши, в то время как многие жители Зимбабве голодают.



Заявление о том, что его жена может взять власть в свои руки, побудило военных вмешаться и де-факто совершить переворот, захватив многие государственные институты и поместив Мугабе под домашний арест.

93-летний Мугабе – старейший глава государства в мире. Он пришел к власти – сначала как премьер-министр, затем как президент – в 1980 году, когда Зимбабве стало независимым государством.

Хотя сначала его правление принесло определенную пользу чернокожему большинству и бедным, его авторитарная власть разрушила экономику Зимбабве и отпугнула иностранных инвесторов. Любые попытки бросить ему политический вызов подавлялись с помощью насилия, запугиваний и, как считает оппозиция, фальсификации выборов.

Мугабе не скрывал своего желания вновь баллотироваться в президенты на выборах в следующем году.