Специальный прокурор намерен допросить советников президента США

Специальный прокурор Роберт Мюллер собирается допросить действующих и бывших советников президента США в рамках расследования о вмешательстве Москвы в избирательную кампанию 2016 года.

По данным газеты The Washington Post, несколько недель назад следственная группа передала в Белый дом список, в котором значились имена директора по общественным связям Белого дома Хоуп Хикс, бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера, экс-главы администрации Ринса Прибуса, юриста Белого дома и помощника президента Дона Макгана, его заместителя Джеймса Бернама и сотрудника пресс-службы Джоша Раффела.

Как сообщает издание, Раффел вместе с группой помощников президента помогал составлять письмо от имени сына президента США, Дональда Трампа-младшего, объясняющее, почему он согласился на встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Макган и Бернам могут быть допрошены о том, могла ли российская сторона располагать компрометирующей информацией о бывшем помощнике президента по национальной безопасности Майкле Флинне.

Как утверждает издание, специальный прокурор может официально вызвать на допрос и зятя Дональда Трампа - Джареда Кушнера, занимающего пост старшего советника президента США.