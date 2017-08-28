Дело о российском вмешательстве и помилование Арпайо: реакция политиков

Приближенным Дональда Трампа не следует рассчитывать на помилование, если их признают виновными в сговоре с Россией во время выборов, заявил в понедельник сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Блюменталь отверг предположение о том, что помилование бывшего шерифа Джо Арпайо может служить сигналом для людей, попавших в поле зрения расследования о российском вмешательстве в президентские выборы.

Возглавляющий расследование спецпрокурор Роберт Мюллер созвал большое жюри присяжных для изучения данного дела.

Как ожидается, в числе прочих на допрос будут вызваны зять президента Джаред Кушнер и бывший менеджер предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт, которые встречались с российским адвокатом Натальей Весельницкой, обещавшей им компромат на Хиллари Клинтон.

Как сообщается, Мюллер также запросил у Белого дома документы, связанные с бывшим советником президента по национальной безопасности, который подал в отставку, когда выяснилось, что он скрывал масштабы своих контактов с Москвой.

Член Палаты представителей Адам Шифф предположил, что помилование Арпайо, признанного виновным в неуважении к суду за отказ выполнять судебное постановление о прекращении облав на автомобилистов-латиноамериканцев, может подорвать расследование по российскому делу.

Адвокат по вопросам национальной безопасности Брэдли Мосс заявил, что Трамп, «без сомнения, пытается сделать так, чтобы его союзники не сотрудничали с расследованием Мюллера больше, чем их обязывает закон».

Однако Блюменталь, состоящий в Юридическом комитете Сената, заявил: «Любой свидетель, рассчитывающий на помилование по российскому делу, должен подумать об этом еще раз. Преданность Трампа имеет свои пределы. Свидетелей все равно могут вынудить дать показания, а помилование распространяется только на преступления федерального масштаба».

Созыв большого жюри привлек внимание к той части уголовного расследования, которое обычно оказывается вне поля зрения общественности.

Как отмечают некоторые американские СМИ, созыв жюри и использование его полномочий демонстрирует, что Мюллер всерьез относится к уголовному расследованию, однако в настоящее время это вряд ли может свидетельствовать о чем-то еще, поскольку это вполне рутинный процесс в экстраординарных обстоятельствах.

По данным СМИ, Мюллер просит присяжных рассылать повестки свидетелям, запрашивать документы, выдавать ордеры на обыск и заслушивать показания. Все это – нормальная часть процесса, и не может быть интерпретировано как указание на то, что кому-то будут выдвинуты уголовные обвинения.

Большое жюри созывается в судебном округе, где предположительно осуществлялась преступная деятельность. По мнению некоторых экспертов, тот факт, что Мюллер созвал его в Вашингтоне, указывает на наличие доказательств возможной преступной деятельности в этом округе.

Поскольку деятельность большого жюри хранится в тайне, остается лишь строить догадки. Если процесс завершится рекомендацией выдвинуть обвинения в адрес одного или нескольких лиц, это будет лишь началом гораздо более длительного процесса разбирательства в федеральном суде.