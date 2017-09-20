ВАШИНГТОН – Помощники спецпрокурора Роберта Мюллера взяли показания у заместителя генерального прокурора США Рода Розенстайна, в рамках расследования обстоятельств увольнения предыдущего директора ФБР Джеймса Коми. Об этом сообщили агентству Associated Press (АР) анонимные источники, знакомые с ходом следствия.

Пока неясно, где именно состоялось собеседование и сколько времени оно продолжалось. Розенстайн является фигурантом дела, потому что это он был автором служебного документа, который, в мае этого года, администрация Трампа расценила как основание для увольнения Коми. Кроме того, Розенстайн непосредственно участвовал в контактах Министерства юстиции с Белым домом прямо перед тем, как Коми был освобожден с должности главы ФБР.

В то же время, отмечает АР, сам факт дачи показаний заместителем генпрокурора страны указывает на то, что расследование обстоятельств, предшествовавших отставке Коми, идет полным ходом с целью выяснить, не была ли это попытка со стороны Белого дома воспрепятствовать дознанию относительно возможных связей лиц в России с предвыборной кампанией Дональда Трампа. По утверждению тех же анонимных источников, ожидается, что в ближайшие недели команда Мюллера проведет собеседование с рядом нынешних и бывших помощников президента Трампа.

Лица, осведомленные о беседах Розенстайна со следователями Мюллера, впервые вошли в контакт с газетой Wall Street Journal. После того, как генеральный прокурор США Джефф Сешшнс самоустранился, его «зам» Род Розенстайн возглавил расследование возможного российского вмешательства в американскую политику. Фактически, он является шефом Мюллера, который докладывает Розенстайну о ходе дознания.

В июне Розенстайн сказал в интервью AP, что он готов устраниться от курирования работы команды Мюллера, если оно будет признано неправомочным, но пока что он этого не сделал.

«Заместитель генерального прокурора не раз говорил о том, что он готов отстраниться от расследования, если в этом возникнет необходимость», – сказано в коммюнике министерства юстиции, опубликованном 19 сентября.