Reuters: Мюллер изучит британское досье о связях Трампа с Россией

Специальный прокурор, расследующий возможные попытки России повлиять на выборы в США в 2016 году, возьмет на себя проверку досье, составленного бывшим сотрудником британской разведки и касающегося финансовых и личных связей сотрудников штаба и соратников президента Дональда Трампа с Россией.

Об этом сообщили Reuters источники, знакомые с ходом расследования. Ранее изучением этого досье занималось ФБР.

В докладе, подготовленном бывшим офицером MI6 Кристофером Стилом, названы российские бизнесмены и другие лица, которые, по мнению аналитиков американской разведки, являются сотрудниками российской разведки или работали по поручению российских властей.

Представитель спецпрокурора Роберта Мюллера отказался от комментариев. ФБР также отказалось от комментариев.

Однако три источника, знакомых с расследованием Мюллера, утверждают, что его следователи взяли под свой контроль многочисленные проверки заявлений американских разведывательных ведомств о том, что Россия вмешивалась в ход выборов, чтобы помочь республиканцу Трампу.

Россия неоднократно отрицала любое вмешательство на выборах в США.

Два чиновника, знакомых с ходом расследований, сообщили, что команда Мюллера и комитет Сената по разведке ищут любые свидетельства того, что бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт или другие люди, заключавшие финансовые сделки с Россией, возможно, помогали разведслужбам Кремля в нацеливании хакерских атак и материалов в социальных сетях для подрыва позиций оппонента Трампа, демократа Хиллари Клинтон.

Несколько СМИ, включая Reuters, получили информацию о досье Стила еще до выборов в ноябре. Однако большинство из них решили не публиковать ее из-за невозможности проверить провокационные и подчас вульгарные утверждения, которые оно содержало.

В опубликованном в январе докладе четыре разведывательных ведомства США заявили, что отнеслись к содержащимся в досье утверждениям со всей серьезностью.