Расследование под руководством Мюллера поставило в тупик Конгресс США

Неприятным сюрпризом сразу для нескольких комитетов Палаты представителей и Сената США стала одна из новостей этой недели. На Капитолийском холме уже признали, что действия следственной группы спецпрокурора Мюллера, решившего предъявить обвинения бывшим сотрудникам избирательного штаба президента США, могут помешать законодателям закончить собственное расследование о российском вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

В настоящее время в деталях проведенной Кремлем операции пытаются разобраться два комитета по разведке – Сената и Палаты представителей, подкомитет по преступности и терроризму юридического комитета Сената и комитет по надзору и государственной реформе нижней палаты Конгресса.

Каждый из комитетов уже давно сообщил о графике и сроках проведения слушаний, а в числе приглашенных в Конгресс для дачи показаний значатся все без исключения ключевые фигуранты прошедшей в прошлом году президентской кампании. Экс-глава избирательного штаба Пол Манафорт, например, уже ответил на вопросы членов комитета по разведке Сената, рассказав о деталях встречи между сыном президента, Дональдом Трампом-младшим и российским адвокатом Натальей Весельницкой, прошедшей в Нью-Йорке летом 2016 года. Тем не менее, в комитете по разведке Палаты представителей собирались вызвать его вновь для дачи показаний о российском вмешательстве. Еще одну повестку намеревались передать Манафорту члены комитета по юридическим делам Сената.

Теперь законодатели признают, что решение суда, отправившего экс-главу избирательного штаба Трампа под домашний арест, не оставило им никаких шансов.

«Ему предъявлены обвинения в совершении федеральных преступлений, – заявила сенатор Дайан Файнстайн, которая добивалась вызова Манафорта в течении нескольких последних месяцев. – Но теперь он не ответит на (наши) повестки, а его адвокат запретит ему выступать в комитете (Сената). Я понимаю, насколько важно расследование, которое проводит (спецпрокурор) Мюллер, но у нас тоже есть право задать свои вопросы».

В графике комитета по разведке Палаты педставителей значилось и выступление бизнес-партнера Пола Манафорта, Рика Гейтса, также ставшего в понедельник фигурантом нового уголовного дела.

Как сообщил глава сенатского комитета по разведке республиканец Ричард Берр, еще один обвиняемый по делу о российском вмешательстве – бывший советник избирательного штаба Джордж Пападопулос – в последнее время «находился в постоянном контакте» с членами комитета, и сенаторы уже в ближайшее время собирались пригласить его на одно из слушаний.

«Я думаю, теперь об этом можно забыть», – посетовал Ричард Берр.

Впрочем, эксперты в Вашингтоне уверены, что вне зависимости от того, как будет продолжаться расследование в Конгрессе, спецпрокурору Мюллеру уже удалось перехватить инициативу у законодателей.

«Очень важен сам факт, что была однозначно установлена связь Манафорта и Гейтса с Украиной и – неявно – с Россией. Это был первый и необходимый шаг, – сказал «Голосу Америки» эксперт Атлантического совета Марк Симаковски (Mark D. Simakovsky). – Естественно, возникает следующий вопрос: о взаимосвязи этих контактов Манафорта и избирательной кампании Трампа. Каково было его возможное влияние на президента Трампа и на решения, которые принимались во время кампании? Следствие продолжается, но мы можем узнать об этом достаточно скоро, так как это последний этап, на котором у Манафорта, Гейтса и Пападопулоса есть возможность начать сотрудничать со следствием».

Обвинения, предъявленные первой тройке подозреваемых, пока вызвали крайне осторожные комментарии в Конгрессе. По мнению сенатора Сюзан Коллинз, все 12 пунктов обвинительного заключения, среди которых «действия в пользу иностранного правительства», «отмывание денег» и «финансовое мошенничество», пока не позволяют судить о том, существовали ли в действительности контакты между командой Трампа и Кремлем.

«Я читала признательные показания (Пападопулоса), и у меня после этого возникло много вопросов, – сообщила она в среду. – Но информация, собранная комитетом по разведке, к которой я имею доступ, пока не позволяет определенно говорить о сотрудничестве (с Россией)».

Эксперт вашингтонского Атлантического совета Алина Полякова (Alina Polyakova) также считает, что какие-то выводы делать пока рано.

«Сейчас понятно, что Пол Манафорт работал в предвыборной кампании Трампа и одновременно пытался заниматься политическим консультированием и получать деньги от российских олигархов, – сказала она «Голосу Америки». – То есть даже во время работы в кампании Трампа он совершал нелегальные действия. Пока это все, что мы слышали, но очевидно, что здесь еще названы не все имена и скоро откроется еще много подробностей».

В Конгрессе опасаются, что отсутствие возможности допросить ключевых свидетелей, входивших в предвыборный штаб Трампа, не позволит представителям обеих партий выступить с совместным заявлением.

«Мы все, и республиканцы, и демократы, обещали предоставить американской общественности результаты нашего расследования, позволив публике решать, имело место или нет сотрудничество между штабом Трампа и Россией, – пояснил сенатор-демократ Ричард Блументал. – Сейчас у нас есть факты и улики, говорящие о том, что такое сотрудничество было, если и не на уровне всего штаба, то на уровне частных лиц. Но я пока не знаю, когда мы сможем закончить расследование».

Вице-президент вашингтонского Института конституционного права, работающего под эгидой «Фонда Наследие» Джон Малкольм (John Malcolm) уверен, что, несмотря на многочисленные заявления представителей Демократической партии, спецпрокурор Мюллер пока не предъявил никаких улик, свидетельствующих против президента США.

«Избирательный штаб Дональда Трампа вообще не упоминается в тексте обвинительного заключения (по делу Манафорта и Гейтса), так что это, скорее всего, означает, что Пол Манафорт не ставил сотрудников штаба в известность о своих контактах с украинскими властями, – сказал Малкольм «Голосу Америки». – Другое дело, что советник президентской кампании Джордж Пападопулос признал свою вину перед ФБР в том, что он предоставил ложную информацию о контактах с людьми, связанными с российским правительством, скрыв масштаб этих контактов. Он активно сотрудничает со следствием, но пока мы не можем судить, были ли эти контакты его личной инициативой, или они были санкционированы штабом Дональда Трампа».