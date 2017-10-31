Белый дом в обороне

ВАШИНГТОН – Белый дом занял оборонительную позицию, заявив о непричастности президента Дональда Трампа к обвинениям, предъявленных двум бывшим сотрудникам предвыборного штаба спецпрокурором Робертом Мюллером в рамках расследования попыток России повлиять на президентские выборы в США в прошлом году.

Речь идет о бывшем руководителе предвыборного штаба Трампа Поле Манафорте и его давнем бизнес-партнере Рике Гейтсе.

Предъявленное в понедельник обвинение состоит из 12 пунктов, включая отмывание денег, уклонение от налогов и другие нарушения. Появившись в федеральном суде в Вашингтоне в понедельник, они не признали свою вину.

На брифинге в Белом доме в понедельник пресс-секретарь Сара Хакаби Сандерс подчеркнула, что в обвинительном заключении не упоминается ни Трамп, ни какой-либо сговор между его предвыборным штабом и Россией.

«Сегодняшнее заявление не имеет ничего общего с президентом, не имеет ничего общего с предвыборным штабом или избирательной кампанией, – заявила Сандерс. – Мы с самого первого дня говорили, что нет никаких доказательств сговора между Трампом и Россией, и выдвинутые сегодня обвинения ничего в этом не меняют».

Сандерс также заявила, что Белому дому дали понять, что расследование Мюллера по России скоро завершится.

Пресс-секретарь всячески пыталась отвергнуть предположения одного из журналистов о том, что действия добровольного внешнеполитического советника Трампа можно рассматривать, как свидетельство сговора.

Советник Джордж Пападопулос в июле признал свою вину в сообщении ФБР ложных сведений о его контактах с российскими официальными лицами. Ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

Сандерс в понедельник назвала Пападополуса неоплачиваемым волонтером низшего уровня, чьи незаконные действия не были связаны с кампанией.

«Это никак не связано с деятельностью штаба, это связано с тем, что он не смог рассказать правду», – сказала она.

Адвокат Манафорта Кевин Даунинг выпустил заявление по поводу привлечения к ответственности его клиента, в котором отметил, что в обвинительном заключении не упоминаются ни Трамп, ни Россия, ни сговор.

«Думаю, вы все увидели сегодня, что президент Дональд Трамп был прав, – заявил Даунинг. – Нет никаких доказательств сговора Манафорта или штаба Трампа с российским правительством».

Даунинг настаивал, что действия его клиента носили законный характер и были направлены на то, чтобы помочь Украине в установлении демократии после распада СССР.

Президент Трамп заявил в понедельник, что обвинения в отношении бывшего менеджера его предвыборной кампании Пола Манафорта относятся к периоду до предвыборной кампании 2016 года, однако в тексте обвинения утверждается, что деятельность продолжалась и в 2017 году.

«Простите, но это было много лет назад, до того, как Пол Манафорт стал членом предвыборной кампании Трампа. Почему в фокусе не Обманщица Хиллари и демократы?» – написал Трамп, имея в виду свою соперницу на выборах – экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

«И еще: никакого сговора нет», – написал Трамп в следующем твите, вскоре после того, как Манафорту и его коллеге Ричарду Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая уклонение от налогов, отмывание денег и заговор против США.

Высокопоставленный республиканский сенатор Оррин Хетч назвал предъявление обвинений Манафорту «чересчур жесткой реакцией».

«По правде говоря, мне трудно понять, почему же мы обвиняем его», – заявил он.

Опытные наблюдатели отмечают, что отсутствие в обвинительном заключении каких-либо ссылок на Трампа, его избирательную кампанию или сговор можно рассматривать как благоприятный знак для президента и его администрации.

«Ничто в обвинительном заключении не говорит о каком-либо сговоре, и правда в том, что речь в нем идет не о России, а об Украине», – заявил «Голосу Америки» Билл Матеджа – бывший глава отдела министерства юстиции, занимающегося преступлениями «белых воротничков», при администрации Джорджа Буша-младшего.