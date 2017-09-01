СМИ: Мюллер получил черновик письма Трампа

Роберт Мюллер, бывший директор ФБР, возглавляющий расследование вмешательства России в американские выборы, получил черновик письма президента Дональда Трампа, в котором изложены основания для увольнения директора ФБР Джеймса Коми. Об этом сообщили некоторые СМИ.

По данным СМИ, это письмо было написано до 9 мая, когда было объявлено о снятии Коми с занимаемого им поста, но оно не было отправлено директору ФБР. Вместо этого, Коми получил другое письмо, написанное заместителем генпрокурора США Родом Розенстайном: в нем, главной причиной увольнения были названы неверные действия Коми по расследованию скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон.

Газета The New York Times, которая первой опубликовала эту информацию, со ссылкой на информированные источники утверждает, что некоторые части текста письма Трампа «проблематичны». По неподтвержденным данным, первоначальный текст подготовил советник президента Стивен Миллер.

Коми был уволен тогда, когда руководил расследование вмешательства России в выборы 2016 года и возможных контактах кампании Трампа с Москвой. Сам Дональд Трамп неоднократно называл это расследование «охотой на ведьм». Увольнение Коми привело к назначению Мюллера в качестве специального прокурора.