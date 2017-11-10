Майкла Флинна могут обвинить в организации похищения исламского проповедника

Следователи из группы специального прокурора Роберта Мюллера проверяют информацию о сделке, по условиям которой бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн должен был похитить мусульманского проповедника Фетуллаха Гюлена, проживающего в Соединенных Штатах, и передать его турецким властям.

Как сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, Флинн и его сын – Майкл Флинн-младший, должны были получить за это 15 миллионов долларов. Сведения о сговоре были получены следователями в рамках расследования о возможном вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил беглого проповедника в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года, потребовав его выдачи турецким властям. Сам Гюлен неоднократно опровергал эти обвинения.

Экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн является одним из подозреваемых в расследовании о контактах избирательного штаба президента США с Москвой. Он встречался с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, обсуждая, по утверждению американских СМИ, возможность отмены санкций, введенных после аннексии Крыма.

В марте этого года Флинн официально зарегистрировался в качестве «иностранного агента», указав в документах, поданных в минюст США, что он действовал в качестве лоббиста, выполняя заказы турецкого бизнесмена.

По данным The Wall Street Journal, агенты ФБР опросили как минимум четырех человек о встрече между Флинном и представителями турецкого правительства, которая прошла в Нью-Йорке в декабре прошлого года. В ходе переговоров, по утверждению свидетелей, речь шла о похищении Гюлена и освобождении предпринимателя Резы Зарраба, отбывающего в США тюремный срок по обвинению в нарушении санкционного режима в отношении Ирана.

Ранее агентство Reuters сообщало о том, что бизнес-партнер Флинна, бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси, предлагал двум турецким бизнесменам заключить контракт на сумму в 10 миллионов долларов, организовав кампанию по дискредитации Гюлена.

Джеймс Вулси в течении нескольких лет являлся сотрудником основанной Майклом Флинном компании Flynn Intel Group.

Кроме этого, в пятницу стало известно, что следователи из группы спецпрокурора Мюллера допросили старшего советника Белого дома по политическим вопросам Стивена Миллера.

Представители следственной группы пока не комментируют эту информацию.