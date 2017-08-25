Wall Street Journal: спецпрокурора интересуют возможные связи советника президента и российских хакеров

По сообщению газеты The Wall Street Journal, специальный прокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США, исследует роль, которую бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Флинн мог играть в получении электронной переписки Хиллари Клинтон у российских хакеров.

Газета указывает, что попытки вступить в контакт с хакерами, которые получили доступ к электронной почте тогдашнего кандидата в президенты США от Демократической партии, предпринимал республиканский активист Питер Смит.

Флинн ушел в отставку в феврале, после того, как стало известно о том, что он обсуждал с российским послом в США вопрос о возможном снятии санкций с России и не рассказал об этом вице-президенту Майку Пенсу.

Кроме того, по сообщению телеканала NBC News, Роберт Мюллер потребовал, чтобы показания под присягой дали топ-менеджеры компании Пола Манафорта, который некоторое время был руководителем избирательного штаба Трампа.