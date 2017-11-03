Республиканцы в Конгрессе потребовали отставки спецпрокурора Мюллера

Трое конгрессменов-республиканцев потребовали в пятницу отправить в отставку специального прокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года.

Члены Палаты представителй Мэтт Гаетз, Энди Биггс и Луис Гомерт заявили о том, что Мюллер не может продолжать выполнять свои обязанности из-за «конфликта интересов». Именно он возглавлял ФБР, когда администрация Обамы одобрила сделку, позволившую российской государственной компании получить контроль над 20 процентами уранового рынка в США.

Президент Дональд Трамп и представители Республиканской партии в последние недели неоднократно заявляли о том, что спецслужбы дожны начать расследование «урановой сделки», обвинив экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в получении взяток от российских представителей.

Назначить для проведения такого расследования нового специального прокурора в минувший понедельник потребовал и руководитель администрации Белого дома Джон Келли.

На прошлой неделе еще одна группа республиканцев в Конгрессе под руководством главы юридического комитета нижней палаты Боба Гудлатта объявила о начале расследования в отношении Хиллари Клинтон.

В свою очередь, демократы в Конгрессе назвали инициативу своих оппонентов «очередной попыткой отвлечь внимание общественности» от расследования возможных связей избирательного штаба Трампа с Москвой.