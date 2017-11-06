СМИ: спецпрокурор близок к выдвижению обвинений против Флинна

К настоящему времени по итогам расследования, руководимого спецпрокурором Мюллером, составлено четыре обвинительных акта, содержание которых не разглашается, сообщают американские СМИ. Один из них может касаться Майкла Флинна, еще один – его сына.

По словам многочисленных источников, знакомых с ходом расследования, федеральные правоохранительные органы собрали достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинения по делу бывшего советника президента Трампа по национальной безопасности и его сына в рамках расследования о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Мюллер усилил давление на Флинна после предъявления обвинений бывшему главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту, сообщили NBC News три близких к следствию источника.

В ближайшие дни следователи будут допрашивать нескольких свидетелей, чтобы собрать больше информации о лоббистской деятельности Флинна, в том числе о том, занимался ли он отмыванием денег и давал ли федеральным властям ложные показания о своих контактах за границей, сообщают три источника.

Команда Мюллера также пытается установить, пытался ли Флинн добиться экстрадиции ключевого соперника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из США в Турцию в обмен на миллионы долларов, сообщают два источника.

Известно, что Флинн дал ложную информацию в двух анкетах, умолчав о многочисленных контактах с российскими чиновниками и своей работе в качестве иностранного агента в интересах Турции.

Флинн, продержавшийся на посту советника по национальной безопасности всего 24 дня, стал первым из приближенных президента, попавших в поле зрения расследования Мюллера о возможном сговоре между предвыборным штабом Трампа и Москвой.