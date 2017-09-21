Роберт Мюллер запросил у Белого дома документы о работе президента Трампа

ВАШИНГТОН – Спецпрокурор Роберт Мюллер послал в Белый дом запрос о том, может ли он получить доступ к некоторым документам и электронным посланиям, относящимся к работе Дональда Трампа в должности президента США. Как сообщает New York Times, Мюллера, который возглавляет расследование российского вмешательства в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах, интересуют документы, имеющие отношение к увольнению Трампом сперва его советника, генерала в отставке Майкла Флинна, а затем – директора ФБР Джеймса Коми.

Указывается, что запрос Мюллера относится к 13 эпизодам, включая встречу президента Трампа в Овальном кабинете Белого дома с главой МИД России Лавровым. Известно, что на этой встрече Трамп признался российскому министру в том, что увольнение Коми принесло ему «большое облегчение».

Обозреватели «Нью-Йорк Таймс» считают, что расширение интереса Мюллера к обстоятельствам дела указывает на возможность того, что президент Трамп пытался препятствовать дознанию, которое вело ФБР в отношении российского вмешательства.

Адвокаты президента – Тай Кобб и Джон Доуд – сообщили, что намерены удовлетворить запрос Роберта Мюллера.

Президент Трамп подвергся сильной критике после того, как неожиданно решил уволить Коми с поста директора ФБР. Волна недовольства поступком Трампа в высших политических кругах и привела к тому, что Мюллер был назначен специальным прокурором в этом деле. Обе палаты Конгресса США, параллельно, тоже ведут дознание по этому вопросу.