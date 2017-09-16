Спецпрокурор Мюллер вновь расширил следственную группу

Юрист Кайл Фрини, отвечавшая в Министерстве юстиции США за расследование особо важных дел в сфере отмывания денег и банковского мошенничества, присоединилась к команде специального прокурора Роберта Мюллера, возглавляющего расследование о возможных контактах членов избирательного штаба Дональда Трампа с Кремлем.

Фрини стала 17-м высокопоставленным юристом минюста, официально переведенным в «группу Мюллера».

В минувшую пятницу Кайл Фрини представляла сторону обвинения во время допроса Джейсона Малони, пресс-секретаря экс-руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, ответившего на вопросы членов Большого жюри присяжных в Вашингтоне.

Фрини получила широкую известность, как глава следственной группы минюста по делу о финансировании съемок голливудского блокбастера «Волк с Уолл-Стрит». По утверждению следователей, картина снималась на средства, похищенные из государственного инвестиционного фонда Малайзии.

Одновременно Кайл Фрини входила в состав следственной группы, занимавшейся поиском средств, похищенных украинскими чиновниками и бывшим президентом Виктором Януковичем, и позднее выведенным за границу.

В июне этого года бывший руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт официально признал, что в период с 2012 по 2014 год он получил 17 миллионов долларов от возглавляемой Януковичем «Партии Регионов».