Официальный Рангун отложил посещение сотрудниками ООН провинции Ракхайн

Посещение представителями ООН охваченной беспорядками входящей в состав Бирмы (Мьянмы) провинции Ракхайн в четверг было отложено в связи с «плохими погодными условиями».

В ООН заявили в среду, что сотрудники миссии при посещении провинции будут сопровождаться правительственными чиновниками Бирмы (Мьянмы). Позже, однако, стало известно, что поездка была перенесена на следующую неделю. Посещение представителями ООН этой провинции стало бы первым с начала массового бегства из региона мусульман-рохинджа. Доступ в провинцию Ракхайн, прилегающую к Бангладеш, жестко контролируется официальным Рангуном.

Кроме того, в четверг стало известно о том, что в Бенгальском заливе, омывающем берега Бирмы (Мьянмы) и Бангладеш, затонула лодка с рохинджа на борту, пытавшимися бежать из одной страны в другую.

По данным Международной организации по миграцииr, при крушении судна погибло не менее 13 человек, в том числе 8 детей.На месте трагедии проходит поисково-спасательная операция. На данный момент живыми из воды вытащили 30 человек из 120 находившихся на борту. Власти опасаются, что числе жертв может существенно возрасти. так как около 80 беженцев числится пропавшими без вести.

По данным ООН, более чем 500 тыс. беженцев пересекли границу с соседней Бангладеш, спасаясь от насилия, охватившего западную провинцию Ракхайн, в которой преимущественно проживает мусульмане-рохинджа.

Последний конфликт начался в конце августа 2017 года после того, как боевики из «Армии спасения рохинджа Аракана» провели ряд скоординированных атак более чем на 30 полицейских постов и на расположенную в регионе военную базу, убив не менее 10 сотрудников сил безопасности. В ответ власти Бирмы (Мьянмы) начали в отношении боевиков «антитеррористическую операцию». Правозащитники и представители рохинджа, однако, утверждают, что операция превратилась в этническую чистку, в ходе которой погибли сотни мирных представителей этой этнической группы.