Аун Сан Су Чжи посетила регион, где продолжается военная кампания против рохинджа

Лидер Бирмы (Мьянмы) Аун Сан Су Чжи в четверг посетила штат Ракхайн впервые с тех пор, как там началась агрессивная военная кампания против мусульман-рохинджа.

Аун Сан Су Чжи встретилась с представителями общины рохинджа в деревне Пандаупийин неподалеку от города Маунгдау, а также побывала на границе с Бангладеш, чтобы встретиться с семьями сотрудников пограничной службы на мосту Таунгбро.

Как сообщает Бирманская служба «Голоса Америки», фактический лидер Мьянмы заверила рохинджа, что хочет восстановления их общины, призвав службы, которым поручено восстановление деревень, учитывать пожелания жителей. Она также призвала жителей рассказать о своих нуждах и проблемах, прежде чем начнутся работы.

Аун Сан Су Чжи выразила надежду, что восстановление пройдет гладко, и завершила свое выступление, выразив готовность обеспечить надлежащее образование детям в пострадавших от насилия районах.

Она также посетила деревню Мадаматин, где боевики-рохинджа из группировки ARSA в сентябре прошлого года жестоко убили восемь человек. Глава местной общины У Маунг Тин рассказал, что жителям не удалось напрямую поделиться своими проблемами из-за жесткого графика, однако визит Аун Сан Су Чжи в столь сложное время порадовал их.

Лидер Мьянмы, являющаяся лауреатом Нобелевской премии мира, подверглась критике мирового сообщества из-за медленной реакции на кризис. Изначально она настаивала, что о положении рохинджа распространяется много ложной информации.

Госдепартамент США заявил, что в эти выходные направит делегацию в город Кокс-Базар в Бангладеш, где расселились тысячи беженцев-рохинджа, скрывающихся от насилия в штате Ракхайн.

«Делегация находится в регионе, чтобы обсудить способы урегулирования гуманитарного кризиса и решения проблем в сфере прав человека, возникших в связи с кризисом в штате Ракхайн, а также усовершенствовать процесс оказания гуманитарной помощи перемещенным лицам в Бирме, Бангладеш и в регионе», – говорится в заявлении ведомства.

После августовской атаки боевиков-рохинджа на полицейские посты в северной части штата Ракхайн вооруженные силы начали агрессивную кампанию в деревнях рохинджа, из-за чего более 600 000 представителей общины бежали в Бангладеш. Многие из беженцев живут в переполненных лагерях в Кокс-Базар. Почти 60 процентов беженцев – дети.

ООН назвала кампанию против рохинджа «классическим примером этнической чистки».

В Бирме (Мьянме), большинство населения которой исповедует буддизм, мусульман-рохинджа издавна ущемляют в правах, считая их иммигрантами из Бангладеш, хотя на самом деле многие семьи живут в Мьянме на протяжении нескольких поколений.

Официальный Рангун собирается репатриировать рохинджа в Бангладеш, однако обвиняет Дакку в затягивании процесса в ожидании международной помощи в размере 400 миллионов долларов, предназначенных для расселения беженцев.