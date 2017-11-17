«Мозгобойня» в Чикаго

Размять мозги и просто хорошо провести время теперь русскоязычный Чикаго может, приняв участие в интеллектуальной игре «Мозгобойня».

«“Мозгобойня” родилась пять с половиной лет назад в Минске, – рассказывает организатор игры в Чикаго Игорь Комисарчик. – Ее создали Катя Максимова и Александр Ханин. После этого “Мозгобойня” прошла уже по 12 странам и 122 городам. Чикаго стал 120 городом в момент открытия, чему мы очень рады».

Игра проводится в ресторане или баре в будние дни вечером. Это принципиальное условие викторины, которое и отличает ее от других интеллектуальных игр. В дружеской непринужденной атмосфере можно выпить бокал вина или бутылочку пива.

«Замечательная идея! – говорит участник «Мозгобойни» Александр Саклаков. – Я думаю, такие события должны проходить еженедельно, как можно чаще. Здесь можно и отдохнуть, и перекусить, и заодно пообщаться с друзьями в такой обстановке, когда нужно проявить себя».



Это уже вторая игра в Чикаго. На этот раз темой был Хеллоуин. Проверить свои умственные способности и эрудицию собралось девять команд по семь-восемь человек в каждой. Отличаются команды друг от друга оригинальными названиями. Одна из них – «Гонивбар Ректор».

«Назвать так команду было коллективным решением, – поделился с нами Владимир Гинтовт. – Мы все вместе вспоминали наши студенческие годы. И, в общем, было большое желание послать нашего ректора куда-нибудь. Получилась интересная игра слов – и отсюда название нашей команды».

Правила игры простые: семь туров по семь вопросов, сто секунд на обдумывание ответа. Побеждает команда, которая набрала больше всего очков.

Участнице игры Светлане Чуйко викторина нравится: «Потому что в течение целой рабочей недели можно прийти и отдохнуть, хорошо посидеть с компанией, повеселиться и посмеяться. Вопросы тяжелые, но веселые».

Команда-победитель, которой стала «Гонивбар Ректор», в награду получила бутылку шампанского. А тем, кто не успел поучаствовать в «Мозгобойне», не стоит расстраиваться. Организаторы обещают проводить игру каждые две недели, так что любой желающий сможет еще блеснуть умом и отлично провести время.