В Вашингтоне на улицы вышли сторонники и противники президента Трампа

В субботу сторонники Дональда Трампа вышли на демонстрацию в поддержку президента США в центре Вашингтона. По уверениям организаторов, массовое мероприятие должно было стать «демонстрацией единства и патриотизма» всех «настоящих американцев».

«Мы здесь ради нашего президента и ради нашей страны», - заявила журналистам организатор акции, которые сами сторонники главы Белого дома назвали «Матерью всех демонстраций» (Mother of All Rallies).

Накануне полиция города заявила, что в демонстрации может принять участие до 3 000 человек. Несмотря на это, днем в субботу неподалеку от Монумента Вашингтона на Национальной аллее, где оганизаторы установили сцену, собралось менее 1 000 сторонников президента.

Как заявили организаторы, в акции согласились участвовать лидеры нескольких общественных организаций и несколько кандидатов от Республиканской партии на различные выборные должности.

«Всюду, куда бы вы не взглянули, федеральное правительство будет препятствовать вашему процветанию», - обратился к собравшимся кандидат в губернаторы штата Флорида Брюс Нэйтан.

Днем в субботу в центре Вашингтона начали собираться и противники Дональда Трампа. Как заявили организаторы, они намерены продемонстрировать сторонникам президента, что «большинство американцев не поддерживает политику Дональда Трампа».

Некоторые демонстранты попытались затеять стычки с участниками пропрезидентской акции на Национальной аллее, но эти попытки были быстро пресечены полицейскими.

Днем в субботу у мемориала Линкольна началась массовая акция протеста, организованная поклонниками хип-хоп группы Insane Clown Posse, известными также, какJuggalos. Собравшиеся намерены заявить свое несогласие с тем, что ФБР в 2011 году включила группу и ее самых преданных фанатов в список «уличных банд».

Как утверждают активисты Juggalos, из-за этого некоторые поклонники группы лишились работы и были отчислены из учебных заведений. Некоторым отказали в приеме в ряды вооруженных сил.

Протестную акцию группа Insane Clown Posse намерена закончить концертом у мемориала Линкольна. Музыканты попросили своих поклонников воздержаться от «разрушения и порчи чужой собственности и употребления наркотиков и спиртных напитков».