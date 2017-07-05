Лидер Ирака поздравил солдат с победой в битве за Мосул

Премьер-министр Ирака Хайдер Абади официально поздравил сегодня иракских солдат «с большой победой в Мосуле». Заявление было сделано на пресс-конференции в Багдаде – несмотря на то, что сражения с боевиками ИГИЛ в Старом городе Мосула еще продолжаются. Параллельно власти страны осуществляют программу помощи и переселения иракцев, вынужденных бежать из разрушенных войной районов.

Северный город Мосул (до войны – центр иракского Курдистана) находился под контролем самопровозглашенного «Исламского государства» с 20014 года. Однако за последние недели проправительственные войска, куда входят курдские, шиитские и другие формирования, сумели вытеснить боевиков ИГИЛ почти со всей территории Мосула.

Судя по всему, власти страны решили, что захват мосульской мечети аль-Нури, в которой три года назад главари ИГИЛ провозгласили свой «халифат», –подходящий и символичный момент для того, чтобы премьер аль-Абади объявил о победе над «Исламским государством».

«Я поздравляю всех наших отважных бойцов и иракские семьи, как в освобожденных, так и в остальных районах Ирака, с этой большой победой, одержанной в Мосуле, и с тем, что мы одерживаем верх над лжегосударством группировки ИГИЛ», – сказал Абади.

Пока жители Багдада слушали заявление премьер-министра, в Старом городе Мосула шли ожесточенные бои иракской армии и ополчения с боевиками ИГИЛ. Положение осложняется тем, что правительственным войскам трудно применять на узких улицах боевую технику. Это дает боевикам возможность превращать каждый дом в огневую точку.

Поэтому армии пришлось практически сравнять с землей кварталы, прилегающие к Старому городу, включая городскую больницу, чтобы выбить оттуда силы ИГИЛ.

«Это – последний участок, освобожденный нами в районе Шифа, рассказывает боец сил быстрого реагирования Ирака по имени Мортада Яссер. – Все боевики уничтожены. С Божьей помощью наши силы быстрого реагирования готовы освободить весь Ирак, от севера до юга».

Битва за освобождение Мосула продолжается уже десять месяцев – с октября прошлого года. За этот период около 750 тыс. жителей покинули город. Те, кто не смог или побоялся бежать из Мосула, были вынуждены прятаться в своих домах с риском погибнуть от взрыва бомбы или снаряда.

«Мы страдали от голода и жажды, – рассказывает житель Мосула Аммар Ахмед. – Мы жили в панике и страхе. Мы жили взаперти, боясь высунуть нос на улицу. Почти два месяца мы были полностью изолированы в своих домах и не могли их покинуть».

Власти Ирака обещают, что помощь местным жителям и усилия по восстановлению городов и возвращению вынужденных переселенцев теперь станут приоритетом внутренней политики страны.

«Мы отдали распоряжение активизировать все усилия по восстановлению стабильности в освобожденных районах, – заявил Абади. – В Мосуле работают наши бригады национального и местного уровня, и несколько государств предоставляют нам помощь для восстановительных работ и для размещения переселенцев».

Правительству Ирака приходится торопиться: мало того, что у жителей Мосула нет водопровода и электричества: в городе отсутствуют элементарные условия человеческого существования.