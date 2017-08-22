Режиссер «Гоголь-центра» задержан по подозрению в хищении

Следственный комитет России сообщил во вторник о задержании одного из самых известных российских театральных режиссеров Кирилла Серебренникова, которого подозревают в хищении.

Серебрянников известен своими смелыми постановками в московском театре «Гоголь-центр», в которых высмеивался усиливающийся в России социальный консерватизм.

Он является одним из самых уважаемых российских театральных режиссеров, работающим в самых разных направлениях театрального искусства – от драмы до оперы.

Следственный комитет сообщил, что Серебренникова подозревают в хищении 68 миллионов рублей, выделенных государством на театральный проект «Платформа».

47-летнего режиссера на короткое время задерживали и допрашивали в мае, но тогда следователи не говорили о его предполагаемой причастности. Бухгалтер и один из ведущих менеджеров театра находятся под стражей до окончания расследования. Еще один менеджер взят под домашний арест.

В июле Большой театр отменил поставленный Серебренниковым балет «Нуриев» за три дня до премьеры. Театр отверг сообщения, что давно ожидаемый спектакль был отменен из-за откровенной подачи гомосексуальных отношений главного героя.