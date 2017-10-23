Ворвавшийся на «Эхо Москвы» с ножом ранил ведущую радиостанции

МОСКВА – Неизвестный в понедельник ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил ножом ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщил в Twitter главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Главный редактор «Эха» также написал, что журналистка «госпитализирована, ей поставлен катетер». По словам Венедиктова в интервью агентству «Интерфакс», в настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится журналистка: «Мне известно, что она дышит».

Алексей Венедиктов сообщил, что напавший был задержан внутренней охраной радиостанции: «В данный момент МВД предупреждено о случившемся, в здании работает полиция».

В редакции «Эха Москвы» Русской службе «Голоса Америки» подтвердили информацию о ранении Татьяны Фельгенгауэр. По словам сотрудников редакции, нападавших могло быть несколько. По предварительной информации, они брызнули из баллончика газом в лицо охраннику пропускного пункта здания на Новом Арбате, где располагается помещение «Эха Москвы», после чего проникли на радиостанцию, поднявшись на лифте.