Москва пригласила 33 сирийские группировки в Сочи

Во вторник российское руководство пригласило 33 сирийские группировки принять участие в мероприятии под названием Сирийский конгресс национального диалога, который, как ожидается, пройдет 18 ноября в Сочи. Список приглашенных опубликован на сайте российского МИДа.

По словам российских официальных лиц, они надеются на то, что в ходе конгресса в Сочи его участники могут обсудить вопрос о новой конституции Сирии и возможные политические реформы в этой стране.