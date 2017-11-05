В России проходят массовые задержания в день ранее объявленной «революции»

В нескольких городах России в воскресенье сотрудники полиции задерживали людей, которых они подозревали в подготовке протестных акций с применением насилия. Об этом сообщают официальные структуры и гражданские журналисты.

Как заявили в МВД России российским информагентствам, к середине дня 5 ноября только в центре Москвы было задержано более 250 человек; некоторые из них, как утверждали полицейские, «имели при себе холодное и травматическое оружие». Полицейские сделали вывод, что «люди пришли не просто так, а готовились оказать сопротивление силам правопорядка».

Проект «ОВД-Инфо» сообщает, что на 15:00 московского времени было известно уже о 310 задержанных в Краснодаре, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, Москве и Санкт-Петербурге.

Журналисты проекта, отслеживающего аресты и задержания участников протестных акций в России, утверждают, что многие задержанные не имели отношения к протестным выступлениям и полиция их задерживала, просто увидев организованную группу молодых людей. В частности, именно так были задержаны в Москве активисты молодежного движения «Весна», выходившие с научно-просветительских «Чтений Адама Смита».

Задержанные, как сообщили агентству «Интерфакс» в полиции Москвы, «доставляются в территориальные отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях».

Правоохранительные органы России проводят эти задержания в рамках начавшейся ранее кампании по пресечению деятельности движения «Артподготовка». Его лидер, политик и видеоблогер Вячеслав Мальцев, в своих выступлениях и интервью говорил о том, что 5 ноября в России должна произойти революция, однако не призывал к каким-либо конкретным действиям в этот день.

Как ранее рассказали Русской службе «Голоса Америки» российские политические эксперты, движение «Артподготовка» является стихийным, не имеет организационной структуры и политической программы.

В настоящее время Вячеслав Мальцев находится за пределами России. Он покинул страну летом этого года после возбуждения против него уголовного дела по обвинению в призывах к экстремистским действиям.