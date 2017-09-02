Трамп пока не решил, кому передать 1 млн долларов личной помощи

В Белом Доме пока не решили, куда именно будет переведена сумма в 1 миллион долларов, которые президент Трамп пообещал пожертвовать на ликвидацию последствий урагана «Харви».

Ранее глава Белого дома заявил, что готов выделить эти деньги из своих личных средств. Тем не менее, в субботу пресс-секретарь президента Сара Сандерс обратилась к журналистам, находившимся вместе с президентом Трампом на борту самолета Air Force One по пути в Хьюстон, с просьбой порекомендовать благотворительную организацию, на счет которой могли бы быть переведены деньги.

Начиная с четверга, пресс-секретарь уже трижды просила репортеров президентского пула помочь в решении этого вопроса. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он тратит «огромные суммы» на благотворительность, но неизменно отказывался подтвердить свои слова документами. Журналистам американских СМИ, изучившим финансовые отчеты крупнейших благотворительных организаций в США, также не удалось найти подтверждение словам президента.

Накануне субботней поездки в Техас и Луизиану Дональд Трамп встретился в Белом доме с представителями американского «Красного креста», «Армии Спасения» и благотворительной организации Southern Baptist Disaster Relief, объявив предстоящее воскресенье Национальным днем молитвы в память о жертвах урагана «Харви».

Как считают американские СМИ, очередное обращение пресс-секретаря президента за помощью к журналистам свидетельствует о том, что Дональд Трамп не собирается жертвовать средства этим организациям, и пока не решил кому будет перечислен 1 милион долларов.

В пятницу Белый дом направил в Конгресс официальный запрос, попросив выделить на ликвидацию последствий урагана «Харви» первый транш в размере 7,85 млрд долларов.По мнению властей штата Техас, в ближайшие годы для полного восстановления инфраструктуры понадобится не менее 125 млрд долларов.