ЕС направит Могерини в Вашингтон для обсуждения ядерного соглашения с Ираном

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в ноябре отправится в Вашингтон, чтобы выступить в защиту ядерного соглашения с Ираном, которое президент США Дональд Трамп грозится расторгнуть.

Министры иностранных дел ЕС, встретившиеся в понедельник в Люксембурге, поддержали озвученное рядом международных лидеров беспокойство по поводу решения Трампа признать, что Иран не соблюдает условия соглашения.

Объявив в пятницу об этом решении, Трамп предоставил Конгрессу решить вопрос о том, возобновлять ли экономические санкции, действовавшие в отношении Ирана до того, как в 2015 году США, Евросоюз, Франция, Великобритания, Германия, Россия и Китай заключили соглашение с Тегераном.

«Разумеется, министры обеспокоены тем фактом, что объявленные решения по СВПД могут негативно отразиться на возможности вступления в переговоры или хотя бы создания условий для переговоров с КНДР», – сказала Могерини журналистам перед совещанием министров иностранных дел из 28 стран ЕС.

Позицию Трампа по соглашению с Ираном не поддерживают ни Евросоюз, ни остальные пять стран, участвовавших в соглашении.