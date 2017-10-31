Модернизация ядерных арсеналов обойдется США в 1,2 триллиона

По оценке Бюджетного офиса Конгресса США, программа модернизации ядерных арсеналов США обойдется в 1,2 триллиона долларов в течении ближайших 30 лет. При этом, как считают специалисты, большую часть средств придется потратить на закупку новых видов вооружений.

Доклад Бюджетного офиса стал первым официальным документом, в котором представлена стоимость перевооружения. До сих пор в Пентагоне старались не называть цифры расходов на реализацию этой программы.

Так, например, планы ВВС США по закупке 100 новых бомбардировщиков B-21 Raider, способных нести ядерное оружие и ракеты LRSO, аудиторы бюджетного офиса оценили в 266 миллиардов долларов.

Кроме этого, объявленная военно-воздушными силами программа Стратегического сдерживания наземного базирования, предполагает полную замену устаревших ракет-перехватчиков Minuteman III на новые современные системы. Ее стоимость оценили в 700 миллионов долларов.

Еще 149 миллиардов долларов нужно будет потратить в ближайшие 30 лет для того, чтобы принять на вооружение новые баллистические ракеты.

Член Комитета по делам вооруженных сил Конгресса США демократ Адам Смит, распорядившийся подготовить доклад в марте этого года, заявил, что «избиратели имеют право знать, на что будут потрачены их деньги».

«Конгресс пока так и не смог объяснить, как именно мы будем оплачивать модернизацию арсеналов, и во что нам сейчас обходится содержание более 4 000 ядерных боеголовок», - сказал конгрессмен.