Мнучин заявил о готовности ввести санкции против Корпуса стражей Исламской революции

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил в воскресенье, что в рамках дипломатического наступления Соединенных Штатов на Иран он планирует ввести новые санкции против Корпуса стражей Исламской революции.

На вопрос о намерении ввести эти санкции Мнучин, выступивший в воскресенье по каналу Fox News, ответил утвердительно. Он также сообщил, что обсудил разработанный США план со своими коллегами – министрами финансов зарубежных стран – в ходе недавних заседаний Всемирного банка и МВФ.

По словам Мнучина, у него были «очень откровенные разговоры» с зарубежными коллегами по иранской проблеме.

«Мы будем сотрудничать с ними в этом (вопросе)», – подчеркнул министр финансов США.