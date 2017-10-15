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Мнучин заявил о готовности ввести санкции против Корпуса стражей Исламской революции

Стивен Мнучин, Вольфганг Шойбле и Кристин Лагард на ежегодном заседании Всемирного банка и МВФ 14 октября 2017 г.

Глава Минфина подчеркнул необходимость международного сотрудничества в решении иранской проблемы

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил в воскресенье, что в рамках дипломатического наступления Соединенных Штатов на Иран он планирует ввести новые санкции против Корпуса стражей Исламской революции.

На вопрос о намерении ввести эти санкции Мнучин, выступивший в воскресенье по каналу Fox News, ответил утвердительно. Он также сообщил, что обсудил разработанный США план со своими коллегами – министрами финансов зарубежных стран – в ходе недавних заседаний Всемирного банка и МВФ.

По словам Мнучина, у него были «очень откровенные разговоры» с зарубежными коллегами по иранской проблеме.

«Мы будем сотрудничать с ними в этом (вопросе)», – подчеркнул министр финансов США.

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