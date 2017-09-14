Министра финансов США обвинили в использовании военного транспорта в личных целях

Генеральный инспектор министерства финансов США подтвердил, что ведомство проводит проверку информации о попытке использования главой минфина «принадлежащего государству траспорта» в личных целях.

Министр финансов США Стивен Мнучин летом этого года направил официальный запрос в министерство обороны, попросив предоставить ему самолет ВВС США для того, чтобы провести «медовый месяц» в Европе. Бывший топ-менеджер компании Goldman Sachs в начале лета женился на шотландской актрисе и модели Луис Линтон. «Медовый месяц» пара провела в Шотландии, Франции и Италии.

В августе офис генерального инспектора минфина уже заявлял о том, что планирует проверить детали поездки главы ведомства и его жены в Луисвилл и Форт Нокс, штат Кентукки.

Сам Стивен Мнучин объяснил, что в ходе поездки провел несколько встреч, обсуждая детали налоговой реформы, но, как предположили американские СМИ, министр мог воспользоваться принадлежащим государству самолетом для того, чтобы увидеть полное солнечное затмение с наиболее выгодной точки.

Как пояснил официальный представитель минфина, Стивен Мнучин использовал для поездок военный самолет «в интересах национальной безопасности».

«Министр является членом Совета национальной безопасности и отвечает за работу Офиса по финансовой разведке и борьбе с терроризмом (министерства финансов), – говорится в письменном заявлении представителя ведомства. – Поэтому он должен постоянно иметь доступ к защищенным линиям связи. В соответствии с принятыми (в ведомстве) нормами, мы используем все возможности, включая и использование военного самолета, для того, чтобы у него был такой доступ во время его поездок».

В интервью телекомпании ABC член комитета по финансам Сената США демократ Рон Уайден заявил, что попытка Стивена Мнучина использовать самолет ВВС США для проведения «медового месяца» нарушает «все возможные этические правила и нормы».

«Вам не нужно читать толстый сборник по правительственной этике для того, чтобы сказать себе: «Так не поступают», – сказал сенатор.

В офисе министра отрицают, что чета Мнучин посещала штат Кентукки для того, чтобы увидеть солнечное затмение. Тем не менее сам глава минфина уже сообщил, что возместит бюджету затраты на перелет его жены.

Представитель минфина также счел нужным добавить, что просьба министра о предоставлении ему военного самолета для поездки по Европе была рассмотрена, и признана «нецелесообразной».