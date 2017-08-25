Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга США будет повышен в сентябре. Как пояснил Мнучин, он обсудил этот вопрос с лидерами Палаты представителей и Сената от обеих партий и «все находятся на одной странице».

«Я рассчитываю, что потолок долга будет повышен без проблем, однако наиболее важный вопрос, чтобы это произошло в сентябре», – сказал Мнучин журналистам в Белом доме. – «Правительство намерено обслуживать свои долги и потолок будет повышен».