Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга США будет повышен в сентябре. Как пояснил Мнучин, он обсудил этот вопрос с лидерами Палаты представителей и Сената от обеих партий и «все находятся на одной странице».
«Я рассчитываю, что потолок долга будет повышен без проблем, однако наиболее важный вопрос, чтобы это произошло в сентябре», – сказал Мнучин журналистам в Белом доме. – «Правительство намерено обслуживать свои долги и потолок будет повышен».
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