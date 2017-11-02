Весс Митчелл занял должность помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии

В четверг Аарон Весс Митчелл официально занял должность помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Церемонию приведения к присяге нового куратора отношений США со странами Центральной и Восточной Европы, включая Россию, провел глава американского дипломатического ведомства Рекс Тиллерсон.

До перехода на дипломатическую службу Весс Митчелл получил широкую известность, как сооснователь, президент и исполнительный директор Центра анализа европейской политики (CEPA), который за последние 12 лет стал одним из самых влиятельных исследовательских центров в Вашингтоне.

Митчелл также возглавлял несколько международных рабочих групп по различным аспектам отношений между США и Европой, и работал в наблюдательных советах ряда исследовательских центров в Восточной Европе, включая Словацкую Атлантическую комиссию и Пражский центр трансатлантических отношений.

Аарон Весс Митчелл защитил докторскую диссертацию в Свободном университете Берлина. Он свободно говорит по-немецки, и является автором многочисленных статей и двух книг, посвященных истории и политике Восточной и Центральной Европы.

До этого назначения пост помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии занимала Виктория Нуланд, подавшая в отставку вскоре после иниугурации президента Трампа.

В конце октября сообщалось, что в рамках своей первой зарубежной поездки Весс Митчелл намерен посетить Украину, где собирается обсудить ход проведения структурных реформ, и необходимость создания в стране Антикоррупционного суда.