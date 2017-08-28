Вашингтон: марш религиозных деятелей в защиту социальной справедливости

28 августа в Вашингтоне проходит марш религиозных деятелей различных конфессий в защиту правосудия. «Министерство юстиции и сегодняшняя администрация попирают мечту доктора Кинга, – утверждают организаторы манифестации, имея в виду произнесенную пятьдесят четыре года назад историческую речь Мартина Лютера Кинга-младшего «У меня есть мечта», посвященную преодолению расовой дискриминации.

«Мы проводим марш, чтобы подтвердить, что религиозные лидеры по-прежнему намерены быть на переднем крае борьбы за социальную справедливость и гражданские права», – говорится далее в документе.

Требования участников марша относятся к таким сферам, как право голоса, здравоохранение, реформа судебной системы и экономическая справедливость.