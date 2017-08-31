Global Firepower: первое место в мировом рейтинге военной мощи занимают США

Международная исследовательская компания Global Firepower опубликовала доклад военных экспертов, в котором оценивается глобальный рейтинг «военной мощи» 133 стран мира в 2017-м году.

Этот рейтинг включает 50 различных факторов – совокупность различных национальных характеристик (среди последних –развитие технологий и промышленности, природные ресурсы, геополитические факторы, транспортная инфраструктура).

При составлении рейтинга в качестве дополнительного преимущества учитывалось наличие у страны ядерного оружия, но не оно не рассматривалось при оценке баланса тех или иных видов вооружения. При оценке ресурсов небольшой бонус получали страны, которые входят в блок НАТО.

По итоговому показателю – рейтингу военной мощи – Соединенные Штаты в настоящее время заметно опережают Россию (второе место) и Китай (третье место). Далее в десятку ведущих военных держав мира, согласно докладу, входят: Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Украина в этом рейтинге занимает 30-е место; Сирия - 44-е.

Доклад позволяет сопоставить военную мощь двух любых произвольно выбранных стран. Вот как, к примеру, выглядит соотношение американской и российской военной мощи.

США значительно опережают Россию в целом по количеству людских ресурсов. Общее население 323,9 млн против 142,3 млн. человек. Соответственно это же преимущество наблюдается при оценке групп населения призывного возраста. Однако численность вооруженных сил в США ненамного больше, чем в России: 1, 373 млн против 0,798 млн человек. При этом военный резерв в США значительно меньше: 0,990 млн человек (в России – 2,572 млн резервистов).

Если оценивать развитость транспортной инфраструктуры, то здесь налицо преимущество Соединенных Штатов. Например – по протяженности автодорог: 6,586 млн км против 0,982 млн., а также железных дорог – 225 тысяч км и 87 тысяч, соответственно. Однако, например, по производству и запасам нефти Россия обладает заметным преимуществом. Причем – по доказанным нефтяным запасам: 80 млрд баррелей против 36,5 млрд.

По общему количеству самолетов и вертолетов ВВС США значительно опережают ВКС РФ: 13,762 единицы против 3,794. Однако надо учитывать, что это превосходство заметно снижается, когда речь идет об истребителях, бомбардировщиках и других типах боевых машин. К примеру, если общее превосходство США в вертолетах составляет примерно 4:1, то в боевых вертолетах – 2:1.

Российская армия обладает количественным преимуществом во всех видах артиллерии, а также в общем количестве танков: 20,216 и 5,884 тысячи соответственно.

Паритет существует и в соотношении некоторых видов боевых кораблей. Например, подводных лодок: у России 63, у США 70. А вот по числу авианесущих кораблей (авианосцев и вертолетоносцев) ВМС США обладают абсолютным превосходством: 19:1.

По объему оборонного бюджета Соединенные Штаты также прочно занимают первое место в мире - 587,8 млрд. долларов. Однако этот показатель далеко не всегда соответствует показателю совокупной военной мощи государства, которая оценивается в докладе.

Так, по общим военным расходам второе место занимает уже Китай ($161,7 млрд. долларов), третье – Саудовская Аравия ($56,7 млрд), четвертое – Индия ($51 млрд), пятое – Великобритания ($45,7), шестое – Россия ($44,6 млрд), а седьмое – Япония ($43,8 млрд).

Военный бюджет Украины (40 место) равен $48,88 млрд, что лишь на полмиллиарда больше, чем у нейтральной Швейцарии.

Беларусь ($0,725 млрд) в рейтинге военных расходов находится на 79 месте, соседствуя с Бахрейном и Болгарией. Грузия ($0,38 млрд) – на 89-м, Эстония ($0,335 млрд) – на 92-м.

Военный бюджет Армении ($0,225 млрд, 99 место), в несколько раз меньше военного бюджета Азербайджана ($3,185 млрд), занимающего 54-ю строчку в бюджетном рейтинге.

Замыкает список из 133 государств королевство Бутан. Оно тратит на военные нужды 10 млн долларов.